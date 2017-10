Furtwangen Schnelles Internet ist Einwohnern ein Anliegen

Herdner hatte zuvor in einem kurzen Referat die verschiedenen Themen vorgestellt, die in den vergangenen acht Jahren die Stadt Furtwangen bewegt hatten und auch in den nächsten Jahren wieder massiv beeinflussen werden. Gleichzeitig appellierte er an die Zuhörer, am 8. Oktober zur Bürgermeisterwahl zu gehen. Denn er erhoffe sich von dieser Wahl ein entsprechendes Votum: "Lieber eine Wahl mit einer Wahlbeteiligung von 60 Prozent und 20 Prozent Stimmen für andere Kandidaten als eine Wahl mit nur geringer Wahlbeteiligung", betonte er.

Ganz unterschiedliche Themen wurden angesprochen, umfangreich waren die Diskussionen zum Thema Breitbandversorgung. Der Bürgermeister stellte noch einmal klar, dass der Zweckverband Breitbandversorgung in der ganzen Stadt die entsprechenden Glasfaser-Kabeln verlegt und damit auch für die Anwohner der direkte Ansprechpartner und Vertragspartner ist. Gleichzeitig kritisierte er die Telekom, die lange Zeit kein Interesse am ländlichen Raum gezeigt habe. Nun habe die Telekom aber plötzlich doch begonnen, ihr Breitbandnetz auch in Furtwangen massiv auszubauen. Und dies, obwohl eigentlich ein Stillhalteabkommen mit der Telekom existiere, damit sie nicht zu kommunalen Angeboten in Konkurrenz trete. Michael Schätzle unterstrich diese Ausführungen: Zum einen biete der Zweckverband Glasfaser bis in die einzelnen Häuser und zum anderen sei man dann nicht an den Mono­polisten gebunden. Selbst wenn man aktuell das Glasfaser-Netz nicht benötige, den Anschluss sollte man auf jeden Fall legen lassen.

Ein weiteres wichtiges Thema brachte Thomas Biehler vor, nachdem in den Sommerferien in der Schwarzwaldhalle ein neuer Hallenboden verlegt worden war, den er lobte. Er befürchtet aber wieder massive Schäden an dem Boden durch Veranstaltungen wie die Halloween-Party. Den Sportvereinen werde aufgetragen, die Halle nur mit Sportschuhen zu betreten. Doch bei der Party oder der Fasnet kämen alle Besucher plötzlich mit Straßenschuhen, und beispielsweise im Winter sogar mit Salz und Splitt an den Schuhen. Die Veranstalter sollten, wie es schon in anderen Hallen praktiziert wurde, einen eigenen Boden auslegen.