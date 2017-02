Furtwangen Schmutziger Handwerker erschreckte einst kleine Kinder

All dies habe dazu geholfen, den braven Köhler zum bösen Bodenwälder zu machen, der immer wieder die Menschen erschreckte und irreführte.

Bodenwälder führt einzelne Umzüge an

Die Narrenzunft Furtwangen hat diese Figur des Bodenwälders seit den 1950er-Jahren in die Fasnet aufgenommen. Der Bodenwälder ist eine Einzelfigur, die jeweils die verschiedenen Umzüge anführt. Er ist über und über mit echten Baumflechten behängt, die mühsam im Wald gesucht und alljährlich erneuert werden müssen. Die Holzlarve ist grob geschnitzt und zeigt ein bärtiges Gesicht. Ein alter Filzhut, geschmückt mit Federn und Vogelkopf, dient als Kopfbedeckung.

Als weitere Attribute hält der Bodenwälder in der linken Hand einen kleinen Baumstamm mit Wurzeln und in der rechten tote Vögel.

Aber nicht nur in Furtwangen, sondern auch in Rohrbach, wo der Köhler gelebt hat, ist die Sage vom Bodenwälder lebendig. So wurde hier 1993 der Narrenverein Kohlebrenner Rohrbach gegründet und prägt seither das Fasnet-Treiben wesentlich.

Der Kohlebrenner trägt ein grünes Wams mit dem breiten, schweren Ledergürtel, woran ein Feuertäschchen und ein buntes Schnupftuch hängt. Dazu trägt er eine braune Hose. Strümpfe und Handschuhe sind schwarz, ebenso die schweren Holzschuhe. Auf dem Kopf liegt das braune Schutztuch, darüber ein Hut wie er vor etwa 150 Jahren getragen wurde.

Zu den Utensilien der Gestalt gehören schließlich noch ein Jutesack, gefüllt mit Kohleproben, und der schwere Holzstock. Beim Rohrbacher Kohlebrenner handelt es sich also offensichtlich nicht um eine finstere Sagengestalt, die Angst einjagt, sondern um einen eher freundlichen Köhler-Gesellen, der alle anlächelt.