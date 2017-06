Furtwangen Schluss mit Studium: Rund ein Viertel bricht ab

Auch an der Hochschule Furtwangen (HFU) beschäftigt man sich mit der Thematik. Wie Pressesprecherin Jutta Neumann auf Nachfrage erklärt, erstellt die HFU seit einigen Jahren eine eigene Statistik. "Allerdings legen wir dabei wesentlich strengere Kriterien an, als die Studie des DZHWs", erklärt Neumann. An der HFU gelte jeder als Studienabbrecher, der nicht exakt jenen Studiengang beendet, den er im ersten Semester begonnen hat. "Selbst wenn er innerhalb der HFU in einen anderen Studiengang wechselt und diesen erfolgreich zu Ende bringt, wird er in unserer Statistik als Studienabbrecher geführt."

Im vergangenen Jahr brachen nach dieser Definition 28 Prozent ihr Studium ab, im Jahr zuvor waren es 24 Prozent. "Die Quote ist Schwankungen von plus minus circa fünf Prozent unterworfen", so Neumann weiter. Man liege damit zwar auf den ersten Blick im bundesweiten Durchschnitt, aber: "Da unsere Kriterien strenger sind, kommen wir auf eine Position, die besser ist, als der Durchschnitt."

Um die Abbrecherquote möglichst gering zu halten, da sind sich DZHW und HFU einig, ist vor allem eine frühzeitige Beratung wichtig – sowohl vor der Studienwahl als auch während des Studiums – sollte ein Student Gefahr laufen, den akademischen Grad nicht zu erlangen.

In Furtwangen werden deshalb beispielsweise Schülerseminare und Schnuppertage angeboten. Darüber hinaus gibt es sowohl eine zentrale als auch eine Fachstudienberatung. "Zur Senkung der Studienabbruchzahlen werden in allen Fakultäten der HFU vielfältige Maßnahmen umgesetzt, die auf eine Verbesserung der Lehr- und Lernbedingungen abzielen", betont Neumann und nennt Beispiele wie Vorkurse, die bereits vor Studienbeginn die Defizite ausgleichen sollen.

Laut der Studie des DZHW sind "unbewältigte Leistungsanforderungen" der häufigste Abbruchgrund. Läuft ein Student in Furtwangen Gefahr, das Studium aufgrund seiner Leistungen nicht beenden zu können, greift laut der Pressesprecherin ein "Vorwarnsystem". Ab einer gewissen Anzahl von sogenannten Maluspunkten, die bei nicht bestandenen oder nicht angetretenen Prüfungen entstehen, findet eine individuelle Beratung mit dem zuständigen Professor statt.

Mit sogenannten Scheinstudenten – also jenen, die sich nur für die studentischen Vorteile einschreiben, allerdings während des Semesters keine Vorlesungen besuchen –­ habe die HFU nur selten zu tun. Neumann dazu: "Unser Eindruck ist, dass diejenigen Studierenden, die uns bereits nach ein oder zwei Semestern verlassen, dies tun, weil ihnen das gewählte Studienfach nicht liegt, sie es also durchaus probiert haben."