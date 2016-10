Furtwangen Schlagfertiger Kölner teilt heftig aus

Gäste geben Kontra

Ausführlich wurde das Fernsehprogramm aufs Korn genommen, ein ganzer Tatort quasi neu erfunden. Der Bösewicht hatte sich ausgerechnet in Furtwangen versteckt! Rosamunde Pilcher oder "Bauer sucht Frau" wurden ganz nebenbei mit durch den Kakao gezogen.

Die Zuschauer spielten bereitwillig mit, überraschten Korf mit eigenen Pointen, der sie schlagfertig beantwortete. "Wir haben mehr Wald als Ort", begründete Mathias Derse von der Firma Pumpen-Scherzinger seine Leidenschaft fürs Reiten, darauf Korf "und ich dachte, ihr würde eure Pumpen anders ausliefern".

Die Zuschauer in der vorderen Reihe begrüßte Korf einzeln, versprach einem Arzt, "bestimmt keinen Ärztewitz" zu erzählen und gab den Volksbank-Mitarbeitern Ratschläge für den Aufbau einer "Volksbank to go".

Bei der Suche nach Mitspielern geriet der Kabarettist unversehens an den Furtwanger Bürgermeister, und Josef Herdner bewies, dass er sich nicht nur in der Kommunalpolitik auskennt. Er versah souverän den Tatort mit den passenden Geräuschen – dass der Kulturfabrik-Techniker Dieter Schneider mithalf, dafür dankte ihm Sascha Korf am Schluss ganz herzlich.