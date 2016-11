Furtwangen Schicksal des Hütejungen Miggi

Doch der Krieg hielt auch im Alltag der Bauern Einzug, und die Lage auf dem Hof eskalierte, als 1945 die Franzosen im Schwarzwald einmarschierten. Autorin des Romans ist die Kulturwissenschaftlerin Julia Heinecke aus Freiburg, die zu diesem Thema eine Zeitzeugenbefragung gemacht hat. Sie interviewte dazu ehemalige Hütekinder aus dem Raum Furtwangen.

Mit der Thematik Hütekinder und Kinderarbeit, die es noch bis zur Erfindung des Elektrozaunes in den 1950er-Jahren auf Schwarzwaldhöfen gab, stieß man in dem Badischen Landwirtschaftsverlag auf ein großes Medienecho. Noch leben einige Zeitzeugen, die unterschiedliche, sehr lebensprägende Erfahrungen gemacht hatten. "Wir wollten diesen Menschen eine Stimme geben, ohne zu beschönigen oder zu verklären", so Verlagsgeschäftsführerin Barbara Sester.

