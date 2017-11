Furtwangen Schauspieler fordern die Lachmuskeln

"Oh Gott, die Familie!" lautete der Titel in diesem Jahr beim Cyriak-Theater. Das Publikum war auf jeden Fall begeistert von diesen beiden nervigen Familien.

Furtwangen. Die Premiere am Samstagabend war ausverkauft. Eine zweite Aufführung gab es am Sonntagnachmittag, speziell gedacht für Familien und Senioren. Und am kommenden Samstag steht die dritte Aufführung im Pfarrsaal auf dem Programm, doch auch diese Vorstellung ist bereits komplett ausverkauft, wie Regisseurin und Akteurin Daniela Seubel am Ende der Vorstellung verkünden konnte. Vor allem aber zeigte sie sich begeistert von dem reichlichen Applaus, die Theatertruppe St. Cyriak habe offensichtlich wieder einmal voll den Geschmack des Publikums getroffen.

Der Titel täuschte allerdings, denn es ging nicht um "die" Familie, sondern gleich um zwei Familien, die gleichermaßen nerven. Im Mittelpunkt stand deshalb auch nicht wie sonst meist ein Paar, das sich beim Happy End dann findet, sondern das Paar hatte sich bereits gefunden und wollte heiraten, allerdings ohne die beiden seltsamen Familien. Irgendwie erfuhren die Verwandten doch von dem geheimen Hochzeitsort und tauchten zum Schreck der beiden jungen Leute fast gleichzeitig auf. Und damit war der Ärger vorprogrammiert.