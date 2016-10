Furtwangen Schätzle und Riesle rücken nach

Mit Rudi Schätzle und Thomas Riesle konnten zwei Nachfolger gewonnen, deren Wahl einstimmig ausfiel. Ein besonderes Anliegen ist es ihnen, dass in Zukunft die Mehrheit der aktuellen Eltern und Lehrer am OHG mit einem bescheidenen Jahresbeitrag den Freundeskreis unterstützen. Ohne spürbare Belastung für den Einzelnen könnten so in der Summe noch größere Schritte in Richtung einer attraktiven Lern- und Lebenswelt der nachwachsenden Generation unternommen werden. Mit einem Jahresbeitrag von zwölf Euro kann man sich als Mitglied des Freundeskreises für die Zukunft der Jugendlichen im Bregtal engagieren. Beitrittsformulare finden sich auf der Homepage des OHG/RS: www. ohg-furtwangen.de/index.php/freundeskreis/ueber-den-freundeskreis Folgende Vorstandsmitglieder wurden in ihrem Amt bestätigt: Kassiererin Annette Winterhalder, Schriftführer Björn Müller sowie die Beisitzer Isolde Grieshaber, Gabi Schneider, Simone Simon, Dirk Koschützki und Thomas Krieg.