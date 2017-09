Furtwangen Schachspieler tragen Alpencup aus

Wieder von Leo Schlageter organisiert, fanden sich zum Schachwochenende 17 Teilnehmer im Hotel Hubertus ein. Zwei Wagemutige starten schon am Montag mit ihrem E-Bike von Schönenbach aus und waren am Mittwoch die ersten, die das Ziel erreichten. Die Radler hatten dann auch Glück und bei ihrer Anfahrt bestes, trockenes Wetter. Dies änderte sich aber ab Donnerstag drastisch. Bis Sonntag schüttete es wie aus Kübeln, so dass an das übliche Wandern und Klettern nicht zu denken war. Die Temperaturen fielen auf fünf Grad Celsius, ab einer Höhe von 1300 Metern schneite es sogar. So blieb nur, sich die Zeit mit Saunen, Wellnessen, Schach-, Brett- und diversen Kartenspielen zu vertreiben.

Am Samstag trugen die Schachspieler wieder das übliche Turnier um den Alpencup aus. Neun Teilnehmer kämpften jeder gegen jeden um den begehrten Pokal. Am Ende siegte Enzo Faugiana, hauchdünn, die Feinwertung gab den Ausschlag, vor dem punktgleichen Überrraschungszweiten, Peter Fettich. Auch den dritten Platz sicherte sich mit Dietrich Bär keiner der "üblichen Verdächtigen".

Zudem standen Ehrungen an: Zehn Mal nahmen Erika Bernauer und Nazan Faugiana am Schachausflug teil, 20 Mal Siegfried Fien und sogar 30 Mal waren Waltraud und Leo Schlageter dabei. Die Geehrten erhielten von Peter Fettich kunstvoll gestaltete Urkunden und kleine Präsente.