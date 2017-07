Furtwangen Saxophon und Blockflöte im Gepäck

Ein Selbstversuch als Vegetarier scheitert kläglich

Die ausgelernte Fleischereifachverkäuferin Susi Knöpfle gibt sich scheu, hat aber einiges zu erzählen, wohnt bei Mutti und hat jede Wurst lieb, doch den Schinken am meisten. Aber auch sonst ist das naiv daherkommende Fräulein gerne beim Flirten und beim Yoga und bringt dies in schräger Komik auch ihrem Publikum bei, gerne gewährt sie diesem Einblicke in ihre privaten Angelegenheiten.

Ein Selbstversuch als Vegetarierin war zum Scheitern verurteilt und auch einem klassischen Konzert konnte sie nicht wirklich etwas abgewinnen. Das badische Plaudertäschle aus Karlsruhe agiert schauspielerisch und sehr nah am Publikum und bleibt ihre Rolle stets treu. Sie ist alleinstehend wie ihre geliebte Dampfbügelstation, dessen Zischeln dann auch den Beat für einen Song ihrer Herrenkapelle bot.