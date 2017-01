Furtwangen Sascha Duffner bleibt als Spielertrainer am Ball

Für die Spieler kam dann einer der wichtigsten Punkte des Abends. Es standen Ehrungen verdienter Spieler an. Insgesamt vier Spieler der Sportfreunde wurden in diesem Jahr, zusammen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden und Spielausschussvorsitzenden Stefan Scherzinger, in diesem feierlichen Rahmen für ihre Einsätze in den aktiven Mannschaften ausgezeichnet.

So erhielt Baki Evren die Vereinsehrennadel in Bronze für 100 Spiele. Er war allerdings nicht anwesend. Einen Ehrenteller für 250 Spiele erhielt Dennis Klimosch. Die Vereinsehrennadel in Gold für 350 Spiele erhielt Sascha Duffner. Eine Ehrenurkunde erhielt Bernhard Fehrenbach für 750 Spiele und seiner Frau Ilona wurde mit einem Blumenstrauß gedankt.