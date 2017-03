Furtwangen Sanierung: Stadt investiert rund 1,5 Millionen

Auf rund 270 Metern Länge wird es in diesem Jahr im Stadtkern eine Dauerbaustelle geben. Die marode Bühlhofstraße und ein Teil der Rabenstraße werden saniert und neu gestaltet.

Neuer Asphalt, ein einheitlicher gepflasterter und barrierefreier Gehweg und neue Straßenlampen sollen ein ansprechendes Gesamtbild geben. Ausgewiesene Parkplätze sollen für Ordnung sorgen. Neu gestaltet wird auch der Parkplatz an der Einmündung Rabenstraße in die Bregstraße. Dort sollen 16 Parkplätze entstehen.

Auch unter der Erde wird einiges investiert. Der bestehende Mischwasserkanal wird in ein Trennsystem umgewandelt. Abwasser fließt künftig alleine in die Kläranlage, Regenwasser in die Breg. Derzeit fließt alles zusammen in die Kläranlage, was vor allem bei starkem Regen die Reinigungsleistung der Anlage vermindert. Hausanschlüsse sollen entsprechend geändert werden. Außerdem werden Leerrohre für die kommende Breitbandversorgung verlegt.