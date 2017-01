Furtwangen Sänger fiebern der Abendmusik im Lutherjahr entgegen

Pfarrer Lutz Bauer konnte krankheitshalber nicht teilnehmen, berichtete Chorleiterin Ilse Stöckl. In ihrem Jahresbericht schilderte Schriftführerin Heike May, dass der Antrag aus der letzten Hauptversammlung auf einen pünktlichen Beginn der Proben offensichtlich erfolgreich umgesetzt wurde. Sie ging dann auf die verschiedenen Gottesdienste ein, an denen der Kirchenchor mitwirkte: so bei der Einführung der neuen Prädikanten am Valentinstag, am Karfreitag oder bei der Konfirmation in Furtwangen und Vöhrenbach.

Daneben konnte man gemeinsam mit einem Chor aus Besançon singen. Und sehr gut aufgenommen wurde die kleine Abendmusik. Ein Erlebnis war es beim Chortreffen Konstanz mit vielen anderen Chören gemeinsam zu singen.

Insgesamt gestaltete der Kirchenchor neun Gottesdienste, 52 Mal waren die rund zehn Sänger insgesamt gefordert. Beim Ausblick auf das neue Jahr von Chorleiterin Ilse Stöckl und der Vorsitzenden Urte Willmann entschieden sich die Sänger dafür, in diesem Jahr nicht nur am Karfreitag, sondern auch an Ostern zu singen. Bereits am 18. Februar wird außerdem ein Gottesdienst am Vorabend in Gütenbach gestaltet.