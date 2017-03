Furtwangen Sachkundige Fragen bei Rundgang

Der Kreisvorstand der SPD trifft sich im Wechsel in den verschiedenen Orten im Kreis für seine Kreisvorstandssitzung. Einmal im Jahr ist auch Furtwangen an der Reihe. Dabei versuchen die Vorstandsmitglieder, diese Sitzung immer auch dazu zu nutzen, sich über interessante Betriebe und Angebote zu informieren. Bisher gab es Besuche in der Robert Gerwig Schule oder beim Bus-Betriebshof der SBG. Dieses Mal hatte der Furtwanger Vorsitzende Ulrich Hättich einen Besuch bei Ketterer organisiert.

Etwa zehn Vorstandsmitglieder waren erschienen, der Kreisvorsitzende Jens Löw war im Stau steckengeblieben war kam erst zur späteren Sitzung. Begrüßt wurden die Partei-Vertreter bei Ketterer durch Geschäftsführer Odin Jäger sowie Vertriebsleiter Michael Seifritz und Fertigungsleiter Andreas Ruf.

Am Anfang stand eine Information, wie im Lauf der Jahrzehnte aus der Uhrmacher-Werkstatt von Benedikt Ketterer ein führender Betrieb für Antriebs- und Getriebetechnik wurde. Bei den Fragen der Besucher ging es unter anderem darum, ob es bei Ketterer einen Betriebsrat gibt, was die Vertreter des Betriebes natürlich bejahen konnten. Stolz ist man auch, dass rund 15 Jugendliche im Betrieb ausgebildet werden. Dabei bevorzugt man im gewerblichen Bereich die Absolventen der Werkrealschule.