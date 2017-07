Am Samstag, 15. Juli, ist wieder Rutschenfest in der Weiherstraße. Dazu lädt die Freie evangelische Gemeinde an den Spielplatzberg ein. 70 Meter kostenloses Rutschvergnügen, dazu Kaffee und Kuchen, Basteltisch und weitere Attraktionen warten auf Jung und Alt. Die Veranstaltung startet um 14 Uhr und kann nur bei trockenem Wetter stattfinden. Foto: Freie evangelische Gemeinde