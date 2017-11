Furtwangen "Rund die Hälfte sind Innentäter"

Rund die Hälfte der Taten wird laut Lacker durch "Innentäter" begangen, also die eigenen Mitarbeiter, die so dem Unternehmen absichtlich oder unabsichtlich schaden. Beispiele seien der gekündigte Beschäftigte, der Firmendaten lösche, oder der Mitarbeiter, der in der E-Mail auf einen Link zu einem Schadprogramm klicke.