Furtwangen Rolling Bowling zeigt Solidarität

Furtwangen. Am 24. August 2016 bebte in der italienischen Stadt Amatrice die Erde. Fast 300 Menschen kamen in der Region zu Tode, große Teile der Stadt wurden zerstört. Die Furtwanger Inklusions-Band "Rolling Bowling" hat in den vergangenen Monaten nun Geld gesammelt, das einem Sozialprojekt für Amatrice zugute kommt.

Die Inklusions-Band besteht aus Schülern der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen, des OHG und der Bregtalschule. Die Musiklehrer Rolf Langenbach und Hans Bausch betreuen die Gruppe. Mittlerweile hat sich die Band durch Schulfeste, Konzerte und zuletzt durch einen bejubelten Auftritt bei der Furtwanger Kulturwoche einen Namen gemacht.

Die jungen Musiker waren im Rahmen des Austauschprogramms des OHG bereits zweimal zu Gast in Bergamo in Italien. "Wir wurden dort immer super aufgenommen und hatten sehr viel Spaß" sagt Rolf Langenbach im Gespräch. "Als Anfang des Schuljahres die Mail ins Haus schneite, dass Partnerschulen von unseren Freunden in Bergamo aufgrund der Erdbeben vergangenen Jahres vieles verloren hatten, sogar Instrumente, Noten und Gebäude, ist es nun ein Anliegen von Rolling Bowling, ein Zeichen zu setzen und zu Spenden für Bergamo aufzurufen", so Langenbach. Bisher kamen etwa 750 Euro zusammen. Die Aktion läuft noch zwei Wochen. Wer mitmachen will, kann auf das Konto mit der Nummer DE42694917000120047515 einzahlen.