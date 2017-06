Furtwangen Rohrbacher feiern bis zum Morgen

"Wir waren zunächst etwas besorgt, doch heute pünktlich zum Festbeginn zogen die Wolken weg", war seitens der Floriansjünger zu erfahren. Mehrfach wurden die Plätze neu vergeben, viele Besucher blieben nur zum Mittagstisch oder versorgten sich mit den feinen Kuchen.

Pünktlich begannen die Musiker des Musikvereins "Frohsinn" Rohrbach für Unterhaltung zu sorgen.

Am Sonntagnachmittag war die Jugendfeuerwehr Furtwangen zu Gast beim Rohrbacher Fest und sorgte ebenfalls für fröhliche Spiele. Mit ihrer "Ape", dem Piaggio-Dreirad, brachten sie einen guten Teil der Ausrüstung, vor allem ihr Spezialset, mit dem sie zeigten, was alles potenziell gefährlich sein kann. Besucher aller Altersklassen versuchten sich mit dem Feuerlöscher, während sich die Kinder mit dem Feuerwehr-Tretfahrzeug in Einsatz begaben oder mit der Schlauchkupplung versuchten zu kegeln.

Am späteren Nachmittag zeigten die (aktiven) Mitglieder der Jugendfeuerwehr auch noch höchst imposante Fettexplosion, nachdem sie die Besucher schon mit einem explodierenden Deo-Spray erschreckt hatten.

Ab 14 Uhr begann die Sensation schlechthin: Mit dem neuen Löschfahrzeug LF 20 Allrad wurden die Kinderausfahrten durchgeführt – was wiederum die Wehr ganz schön in die Bredouille brachte. Denn – das neue Fahrzeug verfügt über Sicherheitsgurte. Will heißen, die mussten auch benutzt werden. So wurden ein Kindersitz für Kleinkinder und etliche Sitzerhöhungen für größere Kinder angebracht, dazu blieben zwei Sitze Erwachsenen vorbehalten, die Kinder begleiteten. Lange Zeit stand so manches Kind an, da ja immer maximal sechs Kinder mitfahren konnten.

Für die vielen Helfer der Feuerwehr war der Einsatz an diesem Wochenende dennoch recht entspannt, vor allem für das Team in der Küche an Grill und Fritteuse war die trotz Sonne recht kühle Witterung in Ordnung.

Der Erlös aus dem Feuerwehrfest fließt wie jedes Jahr in die Kameradschaftskasse der Abteilung. Dabei wies Franz Kienzler darauf hin, dass die Abteilung teils viel Geld aus der Kasse auch zur Verfügung stellt, wenn es um besondere Anschaffungen geht — zuletzt für das neue Löschfahrzeug.