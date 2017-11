Furtwangen Rohrbacher Baugebiet wird erschlossen

Furtwangen (cha). Ein Bauunternehmen aus Furtwangen erhielt den Auftrag für rund 360 000 Euro. Die erste öffentliche Ausschreibung war wegen des hohen Preises aufgehoben worden. Inzwischen wurde über kostensparende Maßnahmen diskutiert, geblieben ist eine verkürzte Kanalführung, wie Christian Marzahn dem Gemeinderat berichtete. Die Vergabe wurde ohne Diskussionen beschlossen, mit dem Bau wird im Frühjahr 2018 begonnen.

Ebenfalls ohne größere Debatten beschloss der Gemeinderat, einen Bebauungsplan "Rohrbacher Matte" aufzustellen. Auf dem Gelände an der Rohrbacher Straße will die Firma AMS, gegenüber ihrem jetzigen Gebäude, neu bauen. Sie übernimmt die Kosten des Verfahrens, dennoch bleibt die Kommune, wie Bürgermeister Josef Herdner darlegte, Herr des Verfahrens. In die Planung einbezogen wird der Bau eines Radweges, wie Herdner auf Anfrage von Rainer Jung bestätigte.