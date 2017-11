Furtwangen/Dettenheim (rtr). Der langjährige Lehrer und Studiendirektor am Otto-Hahn-Gymnasium, Robert Jäger, ist am Dienstag im Alter von 80 Jahren verstorben. Er sei eine bei Schülern und dem Lehrerkollegium "hoch respektierte" Persönlichkeit gewesen, erinnert sich der stellvertretende Schulleiter am Gymnasium, Heribert Streit. Jäger habe seine Arbeit, damals noch am Progymnasium in Furtwangen, im Januar 1964 aufgenommen und sei im Juli 2001 in den Ruhestand gewechselt. Er habe die Fächer Englisch und Geschichte, aber auch noch Gemeinschaftskunde unterrichtet. Ihm sei die Fachbereichsleitung für moderne Fremdsprachen und Gesellschaftswissenschaften übertragen worden, und er habe viele Jahre die Berufsorientierung BoGy betreut. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung folgt am Donnerstag, 16. November, 14 Uhr, auf dem Friedhof in Stutensee-Friedrichstal.