Bereits die achte Auflage erlebte die Ausfahrt der Goldwing-Freunde Hegau-Bodensee, die jedes Mal Bürgermeister Markus Hugger aus Immendingen organisiert.

2011 führte der zweite Ausflug erstmals auf die Katharinenhöhe. Die Teilnehmer waren offensichtlich von der Arbeit der Rehaklinik so beeindruckt, dass sie bereits zwei Jahre später noch einmal auf der Katharinenhöhe Station machten. Und nun folgte der dritte Besuch. Auch bei dieser achten Tour gehörte neben dem Spaß an der gemeinsamen Ausfahrt auch wieder der Benefiz-Gedanke dazu. Als Teilnehmerbeitrag wird die Mindestsumme von 20 Euro je Person erhoben, nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Und so konnten die Motorradfahrer bei ihrer Ankunft auf der Katharinenhöhe an Klinikleiter Stephan Maier eine Spende von 3784 Euro überreichen. Für die Patienten war es natürlich ein beeindruckendes Bild, als die rund 100 Motorräder eintrafen. Begleitet wurde dieser Konvoi von zwei Polizeimotorrädern.

Mit glänzenden Augen begrüßten kleine und große Patienten der Kinderkrebs-Rehabilitationsklinik die Fahrer. So richtig begeistert waren die Kinder, Jugendlichen und Eltern, auf den heißen Stühlen Platz nehmen zu dürfen.