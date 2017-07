Furtwangen Rektor stolz auf Absolventen

Die Gedankengänge der heutigen Jugend machte er in einem Gedicht einer Jugendlichen deutlich, die diese Unsicherheiten in Worte gefasst hat. Es war schließlich so, dass von 17 Schülern, die sich für die 10. Klasse angemeldet hatten, schon bald vier absprangen, vor allem diejenigen, die regelmäßig aus Villingen nach Furtwangen fahren mussten. Am Ende waren es dann 13 Schüler, die sich den Prüfungen für die mittlere Reife stellten, die aber dann nur von acht dieser Schüler erreicht wurde. In einem Gespräch machte Patrick Throm allerdings auch deutlich, dass er dafür nicht nur den Schülern sondern auch der Politik eine Mitschuld gibt.

Denn seit einigen Jahren könne sich jeder nach der neunten Klasse für das zehnte Schuljahr anmelden, gleich, welchen Notendurchschnitt er hat. Damit sei die Qualität dieser Fortführung zum mittleren Bildungsabschluss total entwertet worden. Und entsprechend gab es in der 10. Klasse neben Schülern, die sich wirklich bemühten, auch einige, die dazu offensichtlich keinerlei Lust hatten, was die Arbeit deutlich erschwert habe. Neben diesen Schülern gab es in der Zehnten zwei weitere Schüler, die nach noch einem weiteren Schuljahr die Hauptschulprüfung abgeschlossen haben. Neben diesen beiden gab es 21 weitere Schüler in der neunten Klasse von Klassenlehrer Axel Weniger, die den Hauptschulabschluss erreicht hatten.

Diese Klasse war eine Integrationsklasse, zu den 22 Schülern gehörten auch sieben Schüler der Partnerklasse aus der Bregtalschule, die in vielen Bereichen gemeinsam mit den Hauptschülern unterrichtet wurden. Diese sieben Schüler werden allerdings noch ein weiteres Jahr an der Werkrealschule im Rahmen der zehnten Klasse mit dabei sein. Neben verschiedenen Spielen gab es auch manches Quiz und anderer unterhaltsamer Programmpunkte.