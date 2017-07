Furtwangen Reise zu Pop-Fliege und Opern-Motte

Zweimal wurde am Wochenende das Kindermusical "Eule findet den Beat" mit Erfolg aufgeführt.

Furtwangen. Die Veranstaltungen in der Festhalle waren gut besucht, und viel Beifall gab es für die zahlreichen Akteure. Was die Eule fand, war kein schweizerischer Bub, sondern eine musikalische Stilrichtung, die in den 60-er-Jahren Furore machte und mit den legendären "Beatles" verbunden ist. In die Hauptrolle schlüpften Viggo Sanger und Nele Rißler, die textlich viel drauf hatten. Was die Schüler der zweiten bis vierten Klasse der Friedrichschule unter Anleitung von Christina Krüger-Otto und Ines Buchholz aufführten, war einfach klasse. Sie verzauberten mit bunten Kostümen, gekonnter Maske, tollen Bühnenbildern, mit Tanz, Ballett, szenischer Gestaltung und jeder Menge Musik. Und die wurde auch durch die Jugendmusik-Band um Jens Fritz transportiert. Daneben waren Melanie Marie Lehmann, Cheyenne Christmann, Annie-May Herr, Pia Schartel und Nikolina Kosanovic als Vokalsolistinnen zu hören.

Die Eule machte sich auf die Reise, denn sie wurde auf eine wunderschöne Melodie aufmerksam. Mit "7 Years" lockte die Ferne und nach dem Intro-Song "Es gibt so viel Musik" traf die Eule rasch auf die "Pop-Fliege", die mit "Ich bin ein Popsong", viel Bewegung und Klatschen spontan das Publikum einfing. Das lehrreiche Stück führte mit der Jazz-Kellerassel zu Swing, Scatgesang und Blue Notes, und der Maulwurf entdeckte fetzigen "Rock". Mit der Motte gelangte man zur Grand Opera, wo mit Flöte die Papageno-Melodie erklang, um mit Punk-Katzen "über jeden Zaun" zu klettern. Etwas moderat ging es mit einem Papagei zum "Reggae" aus Jamaica, und Ratten führten mit Schlag und Sprechgesang zum funkigen "Hip Hop". "Fühlst du es schon?", lautete danach die Frage der Fledermäuse, die mit einem kernigen "Elektro-Song" beantwortet wurde. Schließlich tauchten im bunt-wirbelnden Finale nochmals alle Musikstile auf.