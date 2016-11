Furtwangen Rasanter Sport auf hohem Niveau

Hier messen sich die besten Spieler der sechs Bezirke Schwarzwald, Bodensee, Oberrhein, Breisgau, Ortenau und Rastatt/Baden-Baden in der Sporthalle Oberer Bühl. Am Samstag spielen die Jahrgänge U11 und U15, am Sonntag die Jahrgänge U13 und U18. Auch einheimische Tischtennisspieler sind dabei mit von der Partie. So treten am Samstag die erst achtjährige Jana Mittmann bei den Mädchen U11 und Marko Gasljevic (zehn Jahre) bei den Jungen U11 für die TTG an die Platten. Am Sonntag wird die TTG durch Lara Mittmann, Emily Huhmann (beide U13) sowie Verbandsligaspieler Oliver Frässle (U18) vertreten. Ebenfalls am Start ist bei den Mädchen U18 Jessica Faller, die mittlerweise in der Verbandsliga für die TTF Stühlingen startet, aber ebenfalls ein Gewächs der TTG ist. Die TTG erwartet an beiden Tagen Tischtennissport auf sehr hohem Niveau.

Die Bevölkerung ist eingeladen, die Spiele um die Südbadische Einzelmeisterschaft im Tischtennis zu verfolgen. Nach den Vorrundenspielen, die bereits morgens beginnen, startet am frühen Nachmittag die K.o.-Phase, in der dann am Ende die Meister der einzelnen Altersklassen gekürt werden.