Furtwangen Puppentheater und Workshops

In diesem Jahr steht der deutschlandweite Tag der Zahngesundheit im Zeichen der "starken Milchzähne". In den auf das Puppenspiel folgenden Tagen, gab es Workshops in der Friedrichschule für die verschiedenen Klassen. Hier konnten die Kinder selbst erfahren, was zur Zahngesundheit gehört.

Die Helfer der Arbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit hatten mehrere Stationen aufgebaut. So gab es ein Schloss der Sinne, wo die Kinder ihre eigenen Sinne testen konnten. Hören gehört genauso dazu wie das schmecken. Dabei, so die Vertreter der Arbeitsgemeinschaft, mussten sie feststellen, dass die Fähigkeit zu schmecken bei den Kindern immer mehr verloren geht. Häufig mögen Kinder kein Gemüse und können es dann auch mangels Erfahrung, nicht schmecken.

Dieses Mal wurde den Kindern zum Schmecken Käse, Karotten und Äpfel gereicht. Aber nicht alles konnte von den Kindern erkannt werden. Unter anderem wurde von einem Kind bei der Karotte vermutet, dass es Heu bekommen habe. Ebenso gab es ein sehr aktives Spiel nach dem Motto "1,2 oder 3", bei dem die Kinder selbst die richtige Lösung aus verschiedenen Möglichkeiten zum Thema Ernährung und Zahngesundheit herausfinden mussten.