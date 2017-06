Die Fronleichnamsprozession am Donnerstag, 15. Juni, findet bei gutem Wetter im Anschluss an die Heilige Messe statt. Furtwangen. Die Messe ist um 9.30 Uhr. Wer sich am Blumenteppich der Pfarrei St. Cyriak beteiligen will, ist willkommen. Treffpunkt zum Blumen sammeln mit Iris Wehrle ist am Mittwoch, 14. Juni, 14 Uhr, bei der Schreinerei Schwer in der Bregstraße. Um Blumenspenden wird gebeten. Diese können am 14. Juni ab 17 Uhr bei Iris Wehrle, Vorderschützenbach 15, abgegeben werden. Zum Legen der Teppiche aller Pfarrgemeinden trifft man sich am Fronleichnamstag um 5.30 Uhr auf dem Marktplatz. Der Prozessionsweg führt über die Wilhelmstraße zum Marktplatz. Dort wird eine Station gebetet, dann geht es weiter über die Gerwig- und Lindenstraße zum Kindergarten Maria Goretti zur zweiten Station. Dritte Station und Abschluß ist in der Kirche. Danach spielt die Stadtmusik Furtwangen noch auf dem Kirchplatz.