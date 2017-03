Furtwangen Provisorium soll bald ein Ende haben

Inzwischen sind allerdings die Bauteile dieses Provisoriums marode und außerdem der Fahrbahnbelag sehr schadhaft. Deshalb beschloss der Gemeinderat im Januar endgültig, den Kreisverkehr auszubauen. Wie bereits jetzt sieht die Planung einen Kreisverkehr mit einem Außendurchmesser von 29 Metern vor. Die Fahrbahnbreite im Kreisverkehr beträgt sieben Meter. Dazu kommt aber ein überfahrbarer Innenkreis mit einer Breite von etwa 1,50 Metern. Dieser Innenkreis wird bündig an die reguläre Fahrbahn angeschlossen. Er wird allerdings mit Granitpflaster ausgebaut. Dieser Innenkreis soll auch großen Fahrzeugen die problemlose Fahrt durch den Kreisverkehr ermöglichen.

Mit dem groben Pflaster wird aber gleichzeitig verhindert, dass der normale Verkehr hier eine „Abkürzung“ nimmt. Die Kreisinnenfläche soll wie die Inseln an der Einfahrt von der Allmendstraße und der Alemannenstraße her begrünt werden. Der Einmündungsbereich der Lochhofstraße erhält parallel zur Kreisverkehrszufahrt eine Rechtsabbiegespur mit einer Dreiecksinsel. Die Inseln und Trennstreifen der Zufahrtsstraßen Lochhof- und Obertalstraße erhalten ebenfalls einen mit der Fahrbahnfläche bündigen Belag aus Granitgroßpflaster. Die Inseln der Allmendstraße und der Alemannenstraße erhalten außerdem eine barrierefreie Fußgängerfurt.

Diskutiert wurde im Ausschuss unter anderem die Frage, ob diese Ausgestaltung auch für Langholz-Fahrzeuge ausreicht. Doch bereits jetzt, so Bürgermeister Josef Herdner, mit etwas geringeren Ausmaßen reicht der Kreisverkehr dafür aus. Angesprochen wurde auch noch die Gestaltung der Mitte des Kreisverkehrs, hier macht allerdings Herbert Dold darauf aufmerksam, dass in einem Kreisverkehr inzwischen nichts mehr aufgestellt werden darf, die Begrünung also die sinnvollste Lösung ist. Die Kosten für den endgültigen Ausbau des Kreisverkehrs belaufen sich laut Kostenberechnung auf etwa 150 000 Euro. Für diese Maßnahme sind im Haushaltsplan bereits 200 000 Euro. eingestellt. Allerdings muss nach Abschluss der Vorplanung der Gemeinderat den Sperrvermerk aufheben.