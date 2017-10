Furtwangen Programm

Bombenstimmung in einem Festzelt, das aus allen Nähten kracht: So sieht ein Oktoberfest mitten im Schwarzwald aus. Vor fünf Jahren hatte der FC 04 Gütenbach die Idee zu etwas Neuem und erstmals ein Oktoberfest, damals noch in der Festhalle, auf die Beine gestellt.

Erstmals geht das Oktoberfest des FC 04 Gütenbach weiter bis am Montag. Heute bietet der FC erstmals ab 16 Uhr ein Handwerkervesper und einen zünftigen Dämmerschoppen an, wie es auch bei vielen anderen Festen in der Umgebung beliebt ist. Auf der Speisekarte steht natürlich das Hausmacher Vesper, zudem andere klassische Angebote vom Wurstsalat über Schnitzel bis zur Grillwurst. Für musikalische Unterhaltung sorgt die neu gegründete Gütenbacher Kapelle "d’Vorderwälder" unter Leitung von Markus und Pascal Kapp.

Gütenbach. Bei seiner sechsten Auflage ist dieses Fest inzwischen ein richtiger Renner und weit über Gütenbach hin­aus bekannt. Bei dem großen Ansturm funktioniert das ganze natürlich nur mit einem großen Festzelt. Die Idee von 2012 hat sich also durchgesetzt und wurde immer weiter ausgebaut. Durch den Brückentag in diesem Jahr wurde das Fest sogar auf drei Tage verlängert mit einem Handwerkervesper am Montag.