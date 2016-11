Furtwangen Prioritäten für die Zukunft gesetzt

In der Diskussion wurde drauf hingewiesen, dass es viele Angebote schon mal gab. Bei den Einkaufsmöglichkeiten stechen die Supermärkte heraus, beim Einzelhandel fehle es teils an Qualität. "Es wird schon lange und viel geredet und nichts umgesetzt, das frustriere die Leute", so Odin Jäger. Viele Ideen scheitern am Geld, warf Gemeinderat Heinz Guhl ein, Diskussionen und Beschlüsse im Gemeinderat sind zu hinterfragen.

Die bisherigen Ergebnisse sollen dem Gemeinderat vorgestellt werden. Mittels Klebepunkten setzten die Anwesenden weitere Prioritäten. Die Umgestaltung des Stadtgartens mit Biergarten und Öffnung des Bregufers wie auch das Public Viewing erschien den Anwesenden durchaus machbar. Der Kreisverkehr beim REWE-Supermarkt könnte auch mit weniger Geld verschönert werden, so Schulten. Er wies noch auf die öffentliche Wahrnehmung Furtwangens hin, die ein unscharfes Profil abgebe. Furtwangen werbe mit "Stadt an der Quelle", doch erwähnten die Bürger zuallererst Bildung, Industrie, Supermärkte und erst dann Natur. Man sollte sich beim Stadtmarketing auf Stärken besinnen, gab er zu bedenken.