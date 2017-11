Furtwangen Premiere vom Wetter eiskalt erwischt

Vor den nur wenigen echten Verpflegungsständen bildeten sich lange Schlangen, das Ves­perstüble war immer wieder voll besetzt, stellte es doch eine trockene und warme Alternative dar. Alle Hände voll zu tun hatte dabei auch das Team um Katrin Volk. Dennoch stellte das keinen Vergleich zum Gedränge rund um den Turm dar. Dennoch hörte man kein böses Wort, auch wenn manchmal der Magen knurrte. Während am Freitag die Welt im Wasser versank, begann der Samstag zwar wechselhaft, manchmal trocken – doch am Nachmittag kam dann wirklich so etwas wie ein weihnachtliches Gefühl auf: Es begann zu schneien. Was aber den Fußweg nicht wirklich einfacher machte - und dennoch strömten auch jetzt viele hundert Menschen hinauf zum Markt. Die vielen ausgewiesenen Parkplätze waren ständig voll, entlang der Kreisstraße standen beidseitig viele Fahrzeuge und behinderten den Verkehrsfluss.