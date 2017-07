Furtwangen Preisträger beweisen Niveau der Ausbildung

"Gear up" heißt der Image- und Jubiläumsfilm, den die Projektgruppe von Martin Aichele für die Köpfer-Gruppe, ein international agierendes Unternehmen aus Furtwangen, gedreht hatte. Einen weiteren Medienpreise sowie den Publikumspreis gewann die Projektgruppe von Matthias Schulten. Sie hatte einen Imagefilm für das International Center der HFU gedreht.

Der Informatikpreis ging an die Projektgruppe "GeCo Net" von Ruxandra Lasowski, die eine Anwendung zur Gestenerkennung von Gebärdensprache entwickelt hatte. Neben den inzwischen etablierten Thesis- und Projektpräsentationen aus dem Projektstudium sowie der GameZone und der Ausstellung "Digital und analog" wurde zum Tag der Medien in diesem Semester die AudioZone neu eingeführt. Hier wurden verschiedene Projekte aus dem Bereich Audio und Akustik gebündelt gezeigt – sowohl aus den Bachelor- und Master-Studiengängen der Fakultät DM, als auch aus dem Kooperationsstudiengang Musikdesign (Bachelor), der gemeinsam mit der Musikhochschule Trossingen angeboten wird.

Besucher dürfen sich hier in Zukunft auch auf Ergebnisse aus dem neuen Master-Studiengang MusicDesign freuen, der zum Wintersemester an der Fakultät DM startet. Darüber hinaus stellten in diesem Semester die Master-Studierenden der Studiengänge Design Interaktiver Medien und Medieninformatik die Ergebnisse ihrer Forschungs- und Designprojekte vor, während nebenan die Erstsemester die Filminterviews zeigten, die das Team von GLF CampusTV über ihr Planspiel in der Lehrveranstaltung Allgemeine BWL gedreht hatte.