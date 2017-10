Furtwangen Preise für herausragenden Einsatz

Jedes Jahr sind alle jungen Leute dazu aufgerufen, für den HFU-Lehrpreis Dozenten zu benennen, deren Unterricht besonders gut ist. Eine Jury wählte unter den 60 von den Studenten nominierten Veranstaltungen "Digitalelektronik und Mikroprozessortechnik" von Andreas Gollwitzer aus. Er erhielt den mit 1000 Euro dotierten Lehrpreis am Campus Tuttlingen.Seit dessen Gründung im Jahr 2009 ist er Professor für ­Elektrotechnik und Elektronik. Die Studenten nominierten die Veranstaltung von Gollwitzer, weil er ihrer Einschätzung nach Unterricht auf fachlich höchstem Niveau hält, ein übersichtliches Skript wie auch Videotutorials und einen Online-Selbsttest zur Verfügung stellt und er auf die einzelnen Studenten eingeht, dazu zählt seine ständige Bereitschaft auch außerhalb der Vorlesungen Fragen zu beantworten. Seit 2014 ist Gollwitzer Prodekan für die Lehre an der Fakultät Industrial Technologies und Studien­dekan des Masterprogramms "Mechatronische Systeme". Der Preis wird vom Informations- und Medienzentrum der HFU verliehen. Im Jahr 2013 erhielt Gollwitzer für die Vorlesung "Elektrotechnik 2" den E-Teaching Award der Hochschule, den Vorgänger des HFU-Lehrpreises, der den Fokus auf besonders gute Integration von elektronischen Medien in die Lehre würdigte. Gollwitzer ist der erste, der beide Preise erhielt.

Den von Schoen’schen Innovationspreis der EGT erhielt am Campus Furtwangen Remi Mabon. Erik Hugel von der EGT überreichte den mit 1500 Euro dotierten Preis. Die Abschlussarbeit von Remi Mabon trägt den Titel "Vorhersage des Stromverbrauchs individueller Haushalte mithilfe von Big Data Architekturen" und wurde von Professor Lothar Piepmeyer von der Fakultät Informatik betreut.

Den DAAD-Preis erhielt Aurelie Njiki Sileu aus Kamerun. Sie studiert Elektrotechnik in Anwendungen. Überreicht wurde der mit 1000 Euro dotierte Preis durch Brigitte Minderlein, Leiterin des International Centers der HFU. ­Aurelie Njiki Sileu ist nicht nur fachlich eine sehr gute Studentin, die stets bereit ist, ihre Kommilitonen zu unterstützen, sondern sie ist auch in der African Student Association und in der Katholischen Hochschulgemeinde engagiert, insbesondere der interkulturelle Austausch liegt ihr am Herzen. Sie hat gemeinsam mit anderen afrikanischen Studenten einen Afrika-Abend veranstaltet und den Missio-Truck bei einer Aufklärungskampagne über Fluchtländer unterstützt.-