Furtwangen Prämierte Kuckucksuhr bereichert Ausstellung

Das Prachtstück soll die Übergangsbrücke in der ersten Etage zieren und augenfällig und publikumsnah neben einer Installation moderner Kuckucksuhren und einem Videoinformationsbildschirm zu sehen sein. Überbringer Andreas Winter, Eigentümer der 1885 gegründeten Firma August Schwer Original Schwarzwalduhren in Schönwald, stellt das imposante Werk von 1,6 Metern vertikaler Gesamtlänge als Leihgabe zur Verfügung. Die Uhr wurde neben anderen Objekten zur Kür im Auto- und Uhrenmuseum in Schramberg ausgestellt.

Der "Verein die Schwarzwalduhr VdS" (Black Forest Clock Association) lässt alljährlich eine Uhr küren. Rund 3500 Besucher beteiligten sich bei der Wahl. Die Entscheidung fiel im Januar diesen Jahres. Andreas Winter liegt an originalgetreuer Darstellung, die im 1780 erbauten "Glücks-Hansili-Hof" ihr Vorbild hat. Das Objekt ist weltweit das größte Serienmodell einer Schwarzwalduhr in Chaletausführung.

Auf viele Details einer naturalistischen Szenerie wurde geachtet. Ein hochwertiges Uhrwerk, bewegliche Figuren und ein Musikspielwerk gehören zur qualitativen Ausstattung. Von dem Modell werden jährlich rund sieben Stück hergestellt. Ein besonderer Charme wird durch die nussbraune Färbung erzielt. Die Kuckucksuhren im oberen Preissegment gelangen vom europäischen Bereich bis nach Asien oder die USA.