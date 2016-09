Furtwangen Polizei steht noch vor einem Rätsel

Die Suchaktion gestaltete sich sehr aufwändig. Zunächst musste die genaue Absturzstelle lokalisiert werden. Dazu unterstützte der Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung Christoph 54 aus Freiburg. Als die Rettungskräfte schließlich die Absturzstelle in einem schwer zugänglichen Waldstück im Bereich Kilpenhof entdeckten, fehlte von dem oder den Insassen jede Spur. Auch ein Polizeihubschrauber, der aus der Luft weit verstreute Wrackteile entdeckte, konnte in dem dichten Bewuchs des Waldstücks keine Personen ausfindig machen. Lange Zeit war zudem unklar, ob sich eine oder zwei Personen an Bord des Tragschraubers befunden hatten, der sich am Mittag vom Flugplatz in Freiburg aus zu einem Rundflug gestartet ist. Da davon ausgegangen werden musste, dass sich der oder die Insassen in einer Notlage befinden mussten, wurde die Suche personell aufgestockt. Mit Einbruch der Dunkelheit konnte schließlich der Pilot aufgefunden und geborgen werden. Am späten Montagnachmittag konnte die Polizei schließlich bestätigen, dass der Pilot alleine an Bord war.