Furtwangen. Die Polizei hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Alemannenstraße auf Höhe der Vogt-Dufner-Straße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zwei junge Autofahrer fielen dabei besonders auf: Ein 18- und ein 19-Jähriger waren in der 50er-Zone jeweils mit 98 Kilometern pro Stunde unterwegs. Damit droht ihnen ein Fahrverbote, hohe Geldbußen und Nachschulungen.