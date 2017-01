Furtwangen Plattform für kleinere Produktionen

Furtwangen. Schon zur Tradition geworden ist der Filmabend zum Frauentag im März, es läuft "Suffragette – Taten statt Worte", der Erlös wird in Jahreskarten fürs Bregtalbad umgemünzt. Bei der Gesundheitswoche der Stadt ist das Guckloch ebenso vertreten, Anfang April bietet das Guckloch-Team wieder ein Filmfrühstück im Café Mayerhöfer an, dazu läuft die französische Komödie "Frühstück bei Monsieur Henri".

In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule zeigt das Guckloch wieder einen Film in englischer Sprache. Der Film "Her" ist eine Tragikomödie um einen Mann, der sich in das personalisierte Profil seines Computers verliebt.

Von einer Vater-Tochter-Beziehung handelt der unlängst mit Preisen überhäufte Film "Toni Erdmann", der im März auf dem Programm steht. Fortgesetzt wird auch die Weitwinkel-Reihe in Zusammenarbeit mit der Hochschule. Dazu läuft eine Dokumentation von Werner Herzog über den Einfluss, den die weltweite Vernetzung in kürzester Zeit auf die Gesellschaft genommen hat.