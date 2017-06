Viel Spaß hatten die Teilnehmer des Dartturnier in der Gaststätte Zur Tanne in Neukirch. Auch wenn es eine relativ kleine Runde war, der Spaß stand im Mittelpunkt. Sieger dieses Turniers wurde Pirmin Furtwängler. Das Bild zeigt die Platzierten (von links): der Zweite Michael Löffler, der Gewinner Pirmin Furtwängler und Manuel Ganter, der auf den dritten Rag kam. Das nächste Turnier in Neukirch steht im September auf dem Programm. Foto: Veranstalter