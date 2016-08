Furtwangen Pilzesammeln kann Risiken bergen

Furtwangen. Am Dienstag, 08. September, findet die Wiederholung des Vortrages "Neukirch unterm Hakenkreuz – 1933 – 1945" vom promovierten Stadtarchivar Ludger Beckmann statt. Das Rössle in Neukirch ist zu dieser Zeit Zentrum der politischen Agitation. Die Kirche und das Rössle gingen in Flammen auf. Im Wagnerstal hält sich letzter Widerstand und er wird von den Franzosen vernichtet. Viel mehr wissen wir nicht. Dabei wäre es interessant zu erfahren, warum sich in Neukirch in der Schlussphase der Weimarer Zeit die Kräfteverhältnisse umkehren. Ein überwiegend vom Zentrum geprägter Ort wechselt mit großer Mehrheit zu den Nazis. Aufgrund der erfreulich umfangreichen Überlieferung soll der Alltag unterm Hakenkreuz in den Jahren vor dem und im Krieg beleuchtet werden. Beginn ist um 20 Uhr im Rösslekeller in Neukirch.

Alles rund um Pilze lernen

Die Sommer- und Herbstzeit ist Pilze-Zeit und aufgrund der guten Wetterverhältnisse fiel die diesjährige Pilzernte für viele bis jetzt schon positiv aus. Pilze begleiten uns in vielfältiger Weise unser Leben lang. Aber nicht alle lassen sich in die menschliche Nahrungskette eingliedern. Ohne grundlegende Kenntnisse birgt das Pilzesammeln Risiken. Jürgen Duffner ist am Montag, 12. September, um 19.30 Uhr im Gucklochkino in Furtwangen zu Gast, um einen Einblick in die Welt der heimischen Pilze zu geben. Wo kommen sie her, wie entstehen sie, was benötigen sie um zu gedeihen? Und ganz wichtig: Wie kann man essbare Pilze von ungenießbaren unterscheiden? Wie erkennt man Giftpilze? An diesen Vortrag schließt sich eine Pilzexkursion an, wobei der Termin mit den Besuchern abgestimmt wird und witterungsabhängig ist. Die Kosten für den Vortrag betragen an der Abendkasse fünf Euro.