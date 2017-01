Furtwangen Pfarrhaus ideal oder unzumutbar?

Falls aber bis zum 31. Januar hier keine andere Unterkunft gefunden wurde, wird die Familie ab dem 1. Februar in Schönenbach untergebracht. Da die entsprechenden Bemühungen in Donaueschingen auch bisher schon ohne Erfolg waren, rechnet man in Furtwangen damit, dass die Familie im Februar ankommt.

Verwundert war auch der Schönenbacher Ortsvorsteher Hansjörg Hall. Er ist überzeugt, dass eine Flüchtlingsfamilie in Schönenbach gut unterkommen und auch von den Bürgern gut aufgenommen würde. Auch er sieht das große Engagement der ehrenamtlichen Helfer, die bereits alles entsprechend vorbereitet haben und nun vor den Kopf gestoßen werden. Dabei sind nach Einschätzung von Hansjörg Hall die Bedingungen in dieser Unterkunft im ehemaligen Pfarrhaus ideal. Die Familie würde ein Haus mit Garten mitten in Schönenbach bewohnen. Gleich hinter dem Haus beginnen die Natur und dann der Wald. Sowohl zum Kindergarten sowie zur Bushaltestelle sind es nur rund 100 Meter. Vielfältige Einkaufsmöglichkeiten gibt es dann an der übernächsten Haltestelle.