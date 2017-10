Furtwangen Peter Dematio belebt altes Handwerk

Obwohl seit Ende des 19. Jahrhundert alle Maße dieser Konstruktion genau ermittelt werden können, wird diese Gaubenart in der Region nur noch selten gebaut. In Norddeutschland ist die Fledermausgaube öfter anzutreffen. Hie und da sieht man auch auf historischen Gebäuden in der Region, etwa auf der Furtwanger Friedrichsschule. Jetzt ist eine solche Gaube auch in Hammereisenbach zu finden.