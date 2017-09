Furtwangen Parodien gewürzt mit Puten- und Putinbrust

Liza Kos kommt aus Russland, direkt aus Moskau. Mit 15 zieht sie mit ihren Eltern aufs Land – nach Deutschland. Hier will und muss sie sich integrieren und lernt die Landessprache, die sie auch bald perfekt beherrscht –Türkisch. Nach vier Jahren unterm Kopftuch, hängt sie dieses an den Nagel und beschließt eine "richtige Deutsche" zu werden. Dafür meldet sie sich in Aachen in einem Karnevalsverein an.

"Was glaub’ ich, wer ich bin?!" ist ein buntes Kabarett-Comedy-Programm, das vor allem Liza Kos’ eigene Integration in den Mittelpunkt stellt. Die Bühne ist ihre Welt, in der sie sich herrlich erfrischend austobt und trocken-humorvoll mit Klischees spielt. Die kennt Liza Kos zur Genüge. Sei es über ihr Herkunftsland Russland, die Türkei oder ihre Wahlheimat Deutschland. Sie schlüpft in verschiedene Rollen und bietet einen unterhaltsamen Mix aus Persiflage, Parodie und Liedern.

Dieses Jahr ist Liza Kos auf Live-Tour mit "Frau Jahnke". Vorverkaufsbeginn ab 2. Oktober bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Furtwangen und Vöhrenbach. Informationen auch im Internet unter www.kulturfabrik-furtwangen.de oder telefonisch unter 07723/75 56.