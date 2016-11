Furtwangen Oper Carmen auf der Bregenzer Seebühne

Die britische Künstlerin Es Devlin entwirft das Bühnenbild im Bodensee, in deren Kulissen bereits Popstars wie Adele, U2 oder Take That auftraten. Für den dänische Regisseur Kasper Holten handelt diese "Oper über Schicksal und Besessenheit" von "zwei Menschen, die als Außenseiter behandelt werden, deren Wege sich kreuzen und die sich in einer leidenschaftlichen, aber ungesunden Beziehung aneinander klammern."

Der Treffpunkt für die Teilnehmer, ist am Freitag 21.0 Juli, um 13 Uhr an der VHS, Grieshaberstraße 19 in Furtwangen. Die Kosten betragen 150 Euro, inklusive Transfer, Eintritt und Einführung in das Stück, sowie ein Drei-Gänge-Menü. Begleiten wird die Exkursion die Geschäftsstellenleiterin der Volkshochschule Karin Kretschmer. Anmeldungen sind frühzeitig bei der Volkshochschule, Telefon 07723/50 31 81, möglich.