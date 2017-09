Furtwangen Olympiateilnehmer holt den Pokal

Furtwangen. Der Sportschützenverein Furtwangen veranstaltete zum Gedenken an sein im Jahr 2013 unerwartet verstorbenes Vorstandmitglied, Andreas Dold, zum vierten Mal das Gedächtnis-Schießen. Teilgenommen haben auch Schützen aus den Schützenvereinen Bösingen, Kappel, Neustadt, Rohrbach, Tannheim, Tennenbronn. Geschossen wurde in den Luftdruckdiziplinen in getrennten Wertungen für die Jugend (40 Schuss), die Aktiven (40 Schuss) und die Senioren (aufliegend 30 Schuss).