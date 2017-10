Furtwangen. Eine Oldtimer-Schau präsentiert der Verein der Unternehmer und freien Berufe in Furtwangen und Gütenbach (VDU) am Sonntag, 15. Oktober, von 10 bis 18 Uhr in der Furtwanger Innenstadt. Schirmherr ist Bürgermeister Josef Herdner. Die vierte Auflage der Veranstaltung wird sicher viele Besucher anlocken und begeistern. Zugelassen sind Autos, Motorräder, Traktoren, Unimogs und Lastwagen. Parallel zur Schau gibt es einen Bauern- und Kunsthandwerkermarkt, ferner fahren Foodtrucks an, und die Geschäfte öffnen von 12 bis 17 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag. Für musikalische Abwechslung ist ebenso gesorgt wie für das leibliche Wohl. Für Anmeldungen steht Bettina Rutschmann unter 07723/55 92 und rutschmann-optik@t-online.de zur Verfügung.