Furtwangen. Nachdem auf dem Marktplatz schon die Möglichkeit besteht, gratis im Internet zu surfen, gibt es diesen Service nun auch beim Busbahnhof auf dem Rößleplatz. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom wurde dieses Angebot nun erweitert und in Betrieb genommen. Und so funktioniert es: W-Lan am mobilen Endgerät aktivieren, mit Hotspot Furtwangen verbinden, Browser öffnen und Handynummer eintragen, AGBs zustimmen, Passwort wird per SMS zugesendet, Passwort eingeben und nochmals AGBs bestätigen. Dann erscheint die Seite www.furtwangen.de. Die Internetverbindung steht für 30 Minuten zur Verfügung.