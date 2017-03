Furtwangen Oberstufenschüler schnuppern in Berufswelt

Diese Fragen stellen sich die Schüler, für die das Abitur näher rückt. Das "BEST"-Seminar hilft bei der Entscheidungsfindung.

Um Schülern die Studienwahl zu erleichtern, findet am Mittwoch, 10. und Montag, 15. Mai, das zweitägige Entscheidungstraining "BEST" in Furtwangen statt. Der erste Workshoptag wird am Campus Furtwangen an der Hochschule Furtwangen (HFU) angeboten, der zweite im Otto-Hahn-Gymnasium Furtwangen.

Die Abkürzung "BEST" steht für Berufs- und Studienorientierungstraining. Es richtet sich an Schüler der Oberstufe an den allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien. Auf Antrag, der mit der Bestätigung für den Teilnahmeplatz verschickt wird, gibt es am Seminartag schulfrei. Auch Studierende in einer Phase der Umorientierung können am Seminar teilnehmen.