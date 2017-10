Furtwangen Nur ein Uhrmacher fehlt noch im Team

Furtwangen. Reparieren oder wegwerfen? Das fragt sich so mancher beim Anblick eines Radios, das nicht mehr spielt, bei einem defekten Haushaltsgerät oder bei Kleidungsstücken, die zu eng geworden sind. Da lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch im Furtwanger Reparaturcafé.

Die ehrenamtlichen Helfer können vieles instand setzen, das hat sich in dem gut einen Jahr des Bestehens deutlich gezeigt. Einmal im Monat, an jedem dritten Samstag ab 10 Uhr, ist es geöffnet. An diesem Samstag herrscht reger Betrieb in der Halle, in der sonst die Jugendlichen ihre Freizeit verbringen. Das Reparaturcafé ist im alten Postkraftwagenhof seit Mai 2016 regelmäßig einquartiert.

Rund ein Dutzend ehrenamtlicher Helfer begutachten, was den Besitzern Kummer bereitet. Häufig sind es elektrische Geräte, die nicht mehr funktionieren. Sehr viele können fachmännisch instand gesetzt werden, manchmal fehlen nur Kleinigkeiten, wie der Fachmann rasch erkennt. Natürlich gibt es auch Fälle, in denen auch der Experte nur zum Wegwerfen raten kann, aber die sind eher selten. Elektroniker, Elektrotechniker, Mechaniker, Ingenieure – alle sind im Ruhestand – kümmern sich um die Geräte. Eine Näherin nimmt sich der Reparatur von Textilien an.