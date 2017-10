Furtwangen Noten und Texte harmonieren bestens

"Rezitation & Klaviermusik", unter diesem Titel hatte das Furtwanger Otto-Hah-Gymnasium mit Realschulzug zu einem Konzertabend in der Aula eingeladen.

Furtwangen. Im Mittelpunkt stand einmal mehr der renovierte Bechstein-Flügel der Schule. Auch der Erlös aus diesem Konzert soll, wie bei anderen Veranstaltungen der Renovierung dieses musikalischen Kleinods zugutekommen. Die Jahrgangsstufe zwölf sorgte für die Bewirtung der Besucher.

Zwei Rezitatoren und zwei Pianisten hatten sich an diesem Abend vorgenommen, die Zuhörer im Wechsel mit Lyrik und Musik anzusprechen. Und so meinte auch der neue Schulleiter Andreas Goldschmidt bei der Begrüßung, dass hier Noten und Texte, Gedichte und Melodien deutlich machen, dass sie gut zusammenpassen und zusammengehören. Eigentlich meine man, dass die Musik das Gefühl und die Texte den Verstand ansprechen, doch gerade in dieser Kombination suchen auch die Gedichte das Gefühl und die Musik den Verstand. Gleichzeitig schilderte er eindrucksvoll den Lebensweg eines besonderen Zeitgenossen, der 1902 geboren, doch im Lauf der Zeit aufgrund fehlender Zuneigung komplett verwahrlost sei. Im Lauf der Zeit in Furtwangen angekommen, wurde er sogar in den Keller gesperrt, aber dann endlich befreit und mit neuem Leben beseelt. Und so kann nun ein abgeschobenes Stück Holz in neuem Glanz mit neuem Leben erfüllt wieder zur Freude der Menschen singen: gemeint war mit dieser eindringlichen Schilderung natürlich der Bechstein-Flügel in der Aula der Schule.