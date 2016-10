Furtwangen Nicht jeder geht sorgsam mit Platz um

Furtwangen. So bemerkte unter anderem der Vorsitzende Sebastian Stumpp in seinem Bericht, dass der Verein auf diesen Kunstrasen stolz sein könne, aber bei der Nutzung des Platzes habe er einige bedenkliche Beobachtungen gemacht. So sei ganz klar geregelt, dass jeder, der den neuen Kunstrasen nutzen will, dies bei der Stadtverwaltung anmelden und genehmigen lassen muss. Offensichtlich hätten Trainer anderer sportlicher Gruppen aus der Stadt auf dem Kunstrasen Bierbänke für das Training aufgestellt, die den Kunstrasen beschädigen können. Und wenn man dann auf dem Kunstrasen auch Müll, Flaschen oder gar Rasierklingen findet, komme man ins Zweifeln.

Alfred Brugger bestätigte später bei einer Wortmeldung diese Beobachtungen, unter anderem seien Glasscherben im neuen Kunstrasen gefunden worden. Es sollte die Nutzung von Glasflaschen und Gläsern außerhalb des Vereinsheims überprüft werden. Sebastian Stumpp meinte allerdings, dass dieses Problem nur schwer in den Griff zu bekommen sei. Manches werde von der Straße aus über den Zaun geworfen, anderes von Besuchern des Stadions aus der Stadt mitgebracht. Gleichzeitig wurden die Vereinsmitglieder aufgefordert, bei entsprechenden Beobachtungen wie Verschmutzungen die entsprechenden Personen anzusprechen.

Geschäftsführer Oliver Dold berichtete, dass der Kunstrasenplatz insgesamt nun 580 000 Euro gekostet hatte. Allein die Sanierung einer zuvor nicht bekannten Sumpffläche erzeugte hier Zusatzkosten von rund 50 000 Euro. Hier hatte sich der FC gegenüber der Stadt bereit erklärt, selbst ein Drittel dieser unerwarteten Kosten zu übernehmen. Von der Stadt kam dann ein Zuschuss von insgesamt 386 000 Euro. Zur Finanzierung der restlichen Summe konnte der Verein auf verschiedene Quellen zurückgreifen. Neben einem Zuschuss des badischen Sportbundes und eigenem Vereinsvermögen spielt auch die Eigenleistung der Mitglieder bei den Bauarbeiten eine wesentliche Rolle. Und nicht zuletzt wurde der FC 07 durch Industrie und Bürger mit Sponsoring und der Bausteinaktion mit einem Parzellen-Verkauf kräftig unterstützt. Hier wies Oliver Dold darauf hin, dass solche Parzellen-Spenden auch noch weiter möglich sind.