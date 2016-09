Furtwangen Neukircher Grundschule begrüßt vier neue ABC-Schützen

Schon seit vielen Jahren werden in Neukirch jeweils die ersten beiden und die dritte und vierte Klasse gemeinsam unterrichtet. Somit wird die gemeinsame Klasse eins und zwei im kommenden Schuljahr wieder 17 Schüler haben. Die gemeinsame Klasse drei und vier hat in diesem Schuljahr 16 Schüler.

Diese Zahlen sind nicht unwichtig, denn sie entscheiden über die Zukunft der Schule. Solange in dieser Kombi-Klasse 16 oder mehr Schüler unterrichtet werden, kann sie auf jeden Fall als eigenständige Schule weitergeführt werden. Und hier ist Andrea Weiß zuversichtlich, dass sich die Situation auch in den kommenden Jahren so darstellen wird. Für das kommende Schuljahr erwartet sie wieder zwischen zehn und 15 neue Erstklässler.

Den Auftakt für den ersten Schultag bildete ein Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Andreas mit Gemeindereferentin Dorothea Nopper. Auch wenn es nur vier neue Schüler waren, die Turnhalle von Schule und Kindergarten Neukirch war dann bei der Begrüßungsfeier gut gefüllt.