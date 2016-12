Furtwangen Neues Programm und alte Bekannte

Musik-Kabarett präsentiert Axel Pätz, der schon mehrmals in der Kulturfabrik gastierte. Er zieht wieder alle Register seines textlichen, musikalischen und darstellerischen Könnens und lässt dabei keine Absurdität aus. Liza Kos zeigt im Oktober ebenfalls Musik-Kabarett, wobei sie das Thema Integration in den Mittelpunkt stellt und mit Vorurteilen spielt.

"Vor der Ehe wollt ich ewig leben", Stephan Bauer kommt wieder und erweist sich stets als Zugpferd, bietet verzögert pointierten Spaß, rechnet mit der Ehe aber auch dem Singledasein ab. Ozan &Tunc erzählen, singen, tanzen und philosophieren bei ihrem zweiten Programm "Ab und Zuwanderer", was das Zeug hält.

Das Kulturfabrik-Jahr beenden im Dezember Sabine Pätzold, Axel Strohmeyer und Franco Melis mit einer Weihnachts-Impro-Comedy, die sowohl für Weihnachtsenthusiasten wie -muffel geeignet ist.

Mit dem neuen Programm habe die Kulturfabrik 217 Veranstaltungen in 26 Jahren organisiert, so die beeindruckende Statistik, die Jacques Barthillat seinem Publikum am Jahresende verkündete, zudem kamen im Jubiläumsjahr so viele Zuschauer wie noch nie.